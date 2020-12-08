أول تعليق من باكستان على وجود مقاتلين سوريين في "كشمير" للقتال ضد الهند

علقت باكستان على الأنباء التي تداولتها بعض وسائل الإعلام؛ والتي تتعلق بإرسال تركيا مقاتلين سوريين للقتال إلى جانبها في إقليم "كشمير" المتنازع عليه بينها وبين الهند.

وخلال بيان رسمي لوزارة الخارجية الباكستانية؛ نفت "إسلام آباد" ما تناقلته بعض وسائل الإعلام الهندية حول اتهامها باستقدام مقاتلين سوريين إلى إقليم "كشمير".

وأضاف البيان أن باكستان ترفض التلفيقات القائمة على الأخبار الكاذبة بنقل مقاتلين أجانب إلى "جامو" و"كشمير" رفضاً تاماً.

ورفضت الوزارة ما أسمتها التلفيقات التي تنتجها الدعاية الهندية ضد حرية الشعب الكشميري وحقه في تقرير مصيره الذي تقره مواثيق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

ورأى بيان الوزارة أن المزاعم الهندية بخصوص وجود مقاتلين أجانب من سوريا في البلاد تخدم الخطاب الخبيث ضد باكستان.

وقبل أيام، تداولت بعض وسائل الإعلام خبرًا مفاده أن "كتائب سليمان شاه" التابعة للجيش الوطني السوري تستعد لإرسال مجموعات من عناصرها إلى منطقة "كشمير".

وأشارت إلى أن قائد التشكيل المذكور المعروف بـ "أبو عمشة"، وعد من سيخرج من مجموعاته إلى "كشمير" بحصلوهم على راتب شهري قدره 2000 دولار.

ويشهد الإقليم المذكور نزاعًا مستمرًا بين الهند وباكستان للسيطرة عليه، وذلك منذ تقسيم الهند وقيام دولة باكستان عام 1947 عقب استقلالهما عن الاحتلال البريطاني.

صورة ضوئية من بيان وزارة الخارجية الباكستانية

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