هجمات دامية استهدفت الحرس الثوري الإيراني في دير الزور.. واتهامات لنظام الأسد

تعرضت ميليشيا الحرس الثوري الإيراني لعدة هجمات استهدفت نقاطًا عسكرية لها في بادية البوكمال، قرب الحدود السورية العراقية. وذكرت شبكة "عين الفرات"، المتخصصة بأخبار البادية والمنطقة الشرقية من سوريا، أن هجوماً بالأسلحة الرشاشة نفذه مجهولون، يعتقد تبعيتهم للنظام وروسيا، بين منطقتي الخبرة والخرش بريف البوكمال من جهة الحدود العراقية، وأدى لمقتل 7 عناصر وإصابة ما يقرب من 15 آخرين بجروح متفاوتة. وأضافت أن هجومان آخران وقعا قبل أيام، وتسببا بمقتل عشرة عناصر وإصابة حوالي عشرين آخرين بجروح مختلفة. ووفقًا لمصادر الشبكة فإن الحرس الثوري الإيراني اتهم قوات الأسد وروسيا بالوقوف وراء تلك الهجمات، وذلك لكونها وقعت بعد وصول العشرات من حرس الحدود التابعين للنظام أواخر الشهر الفائت. وأشارت المصادر إلى أن الحرس الثوري أرسل تعزيزات عسكرية تضم آليات متنوعة وأكثر من مئة عنصر، بينهم قائد رفيع المستوى إلى المنطقة من أجل إحكام السيطرة عليها. وتشهد مناطق البادية السورية معارك متقطعة بين خلايا تنظيم الدولة من جهة، وميليشيات الأسد وإيران ومرتزقة روسيا من جهة أخرى، تتسبب باستنزاف دائم للميليشيات، يتخلل ذلك وقوع قتلى بهجمات تُسجل ضد مجهول، يُعتقد أنها تصفية حسابات وصراع على النفوذ بين مرتزقة روسيا والميليشيات التابعة لإيران.

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