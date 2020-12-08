"جيفري" يهاجم ترامب: عجز عن تحقيق أهدافنا في سوريا

هاجم مبعوث الولايات المتحدة السابق إلى سوريا، جيمس جيفري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واتهمه بالفشل في تحقيق أهداف واشنطن هناك.

وأفاد جيفري، في تصريح لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، الأحد بأن الهدف من التواجد العسكري الأمريكي في سوريا هو منع نظام الأسد من السيطرة على كامل الأراضي السورية.



وأوضح "جيفري": "إن إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب عجزت عن تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية في سوريا".



وأضاف أن هذه الأهداف هي ضمان انسحاب كافة القوات الإيرانية من البلاد ودحر تنظيم "داعش" بالكامل وإيجاد حل سياسي للنزاع الذي يدخل عامه العاشر.



وأكد "جيفري" أن الولايات المتحدة قامت بوقف تقدم بشار الأسد ميدانيًا، مشيرًا إلى أنه تم التوصل إلى حالة من الجمود العسكري هناك.



وأشار "جيفري" إلى أن روسيا وإيران ورثتا دولة فاشلة في حالة "مستنقع" وستضطران من أجل الخروج من هذا المأزق إلى التفاوض وتقديم تنازلات.



واعتبر "جيفري" أن الحل الوحيد لإيقاف الغارات الإسرائيلية على مناطق النظام هو انسحاب إيران وميليشياتها من سوريا.



يشار إلى أن "جيمس جيفري" استقال من منصبه كمبعوث أمريكي إلى سورية، عقب فوز المرشح الديمقراطي، جو بايدن، بانتخابات الرئاسة الأميركية.

يذكر أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" صرح في أكثر من مناسبة أن قوات بلاده متواجدة في سوريا من أجل حماية آبار النفط فقط.