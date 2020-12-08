تصعيد عسكري .. تركيا تدمر مدرعة لقوات الأسد شمال شرق سوريا

كشفت وسائل إعلام موالية عن انفجار عربة مدرعة تابعة لميليشيات النظام السوري، يوم أمس الأحد، في ريف الحسكة الشمالي جراء قصف تركي.



وقالت قناة "روسيا اليوم" إن عربة "bmp" تابعة لقوات النظام انفجرت، ليلة أمس الأحد، نتيجة قصف تركي استهدف تل حرمل في ريف منطقة أبو راسين، شمالي محافظة الحسكة.



وذكرت مصادر محلية أن القوات التركية استهدفت منذ يومين مواقع ونقاط تمركز ميليشيات النظام و"قسد" في منطقة أبو راسين شمال الحسكة.



كما أفاد موقع "الخابور" المهتم بنقل أخبار شمال شرق سوريا، اليوم الإثنين، بأن ميليشيا "PYD" قامت بالاشتراك مع الشرطة الروسية بحفر خندق اعتراضي قرب معبر خرزة بريف عامودا شمال الحسكة بعد يومين من إزالة الجيش التركي جزءًا من الجدار الإسمنتي.‌‎



الجدير بالذكر أن منطقة شمال شرق سوريا تشهد في الوقت الحالي توترا عسكريا بين تركيا والجيش الوطني من جهة وبين ميليشيات "قسد" المدعومة أمريكيا من جهة أخرى، وسط توارد أنباء عن نية أنقرة شن هجوم عسكري على منطقة عين عيسى شمال الرقة الخاضعة لسيطرة "قسد".

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