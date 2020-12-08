مقتل عنصر من الحرس الثوري الإيراني في ظروف غامضة بالغوطة الشرقية

استنفرت ميليشيا الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، قواتها في منطقة المرج بالغوطة الشرقية، إثر مقتل أحد عناصرهم في ظروف غامضة.



وأفادت مصادر إعلامية محلية بأنه تم العثور على جثة عنصر تابع لميليشيا الحرس الثوري الإيراني ملقاة في إحدى الأراضي الزراعية بالقرب من بلدة دير سلمان على الطريق المؤدية لبلدة الأحمدية.



وأوضحت المصادر أنه بدى على الجثة آثار عدة طعنات متفرقة في مواضع مختلفة من الجسم، مشيرة إلى أنه لم يتم التعرف حتى الآن عن الجهة التي نفذت عملية القتل.



وأشارت المصادر إلى أن ميليشيا الحرس الثوري نقلت الجثة إلى أحد مشافي العاصمة دمشق، وقامت بتمشيط البلدة ومحيطها وتسيير دوريات عسكرية بالمنطقة وعلى الطريق المؤدي لمطار دمشق الدولي.



وقالت مصادر خاصة لشبكة "الدرر الشامية" إن ميليشيا الحرس الثوري مشطت بلدة دير سلمان لساعات طويلة وقامت بمداهمة بعض المزارع المحيطة بالبلدة للبحث عن منفذي عملية قتل أحد عناصرها.



هذا وأكدت المصادر أن منطقة دير سمعان وخاصة المنطقة المحيطة بمطار دمشق الدولي، تعتبر من أبرز المناطق التي تضم ميليشيات إيرانية أهمها الحرس الثوري الإيراني.



وتشهد مناطق سيطرة نظام الأسد ارتفاعًا ملحوظًا في وتيرة العمليات الأمنية التي تستهدف عناصر وضباط وعملاء ميليشيات النظام وإيران، وخاصة في منطقة درعا.

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