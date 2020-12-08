بالفيديو.. أول زيارة خارجية لـ"المقداد" خارج سوريا

أجرى وزير الخارجية الجديد في النظام السوري، فيصل المقداد، اليوم الإثنين، أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه؛ خلفًا لوليد المعلم.
واستقبل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، فيصل المقداد في طهران، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية.
وقالت "الخارجية الإيرانية": إن "المسؤولين ناقشا خلال اللقاء القضايا الثنائية والإقليمية والدولية؛ فضلًا عن الحرب المشتركة ضد الإرهاب".
وأشارت الوزارة إلى أن "(ظريف) شدد على ضرورة اليقظة والتشاور بين إيران وسوريا؛ بسبب التطورات الإقليمية الأخيرة".
ووصل المقداد إلى طهران، يوم الأحد، ومن المتوقع أن يلتقي كبار المسؤولين الإيرانيين في الأيام القليلة المقبلة، بحسب الوزارة.
وتعد إيران من أشد مؤيدي رئيس النظام السوري بشار الأسد في الحرب التي تعصف ببلاده منذ عام 2011، وقتلت معه أكثر من 380 ألف شخص، وتشريد أكثر من نصف سكان سوريا.
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