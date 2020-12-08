روسيا تستغل توتر الأجواء وتنفذ إجراءً عسكريًا مفاجئًا في ريف الرقة الشمالي

أفادت مصادر إعلامية محلية، بأن القوات الروسية أنشأت اليوم الاثنين، نقطة عسكرية جديدة في ريف الرقة الشمالي.

وقالت المصادر: إن "القوات الروسية أنشأت نقطة عسكرية جديدة على الأطراف الغربية لبلدة عين عيسى شمال الرقة بمحاذاة الطريق الدولي (M4)".

هذا وكشف مصدر عسكري من "مجلس عين عيسى العسكري" التابع للميليشيات الانفصالية، عن طلب القوات الروسية رسميًا من "قسد"، تسليم بلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي لميليشيات النظام.

يشار إلى أن صحيفة "الشرق الأسط" ذكرت في وقت سابق أن مسؤولين روسًا اجتمعوا بقيادات من ميليشيات "قسد" قبل يومين في القاعدة الروسية بعين عيسى.

أبلغ الضباط الروس، قيادة "قسد" أن التهديدات التركية جدية في اجتياح البلدة، وطلبوا تسليمها لميليشيات النظام، إداريًا وعسكريًا، لقطع الطريق أمام هذا الاجتياح.

وأضافت الصحيفة أن قيادة "قسد" طلبت من الضباط الروس مهلة لدراسة العرض والرد عليهم، مرجحة أنها سترفض هذا العرض الروسي.

جدير بالذكر، أن منطقة عين عيسى تعتبر منطقة مهمة جدًا في شمال شرق سوريا، وذلك بسبب موقعها الاستراتيجي، حيث إنها تتموضع على الطريق الدولي "M4".

وتشهد منطقة شمال شرق سوريا توترًا عسكريًا، وسط توارد أنباء عن قرب شن القوات التركية مصحوبة بالجيش الوطني، هجومًا عسكريًا على منطقة عين عيسى شمال الرقة الواقعة تحت سيطرة ميليشيات "قسد" المدعومة أمريكيًّا.