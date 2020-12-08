مفاجأة.. تركيا ترسل مسلحين سوريين إلى قطر مصادر تكشف عن مهمتهم

كشفت مصادر مقربة من الفصائل المسلحة المقربة من تركيا، أن أنقرة أرسلت مسلحين إلى قاتلوا في ليبيا وإقليم قره باغ مع أذربيجان إلى دولة قطر.

ونقلت "الحرة" عن المصادر العسكرية، أن "الحكومة التركية تعتزم إرسال مقاتلين من الفصائل الموالية لها في سوريا إلى قطر مطلع العام المقبل".

وأضافت: أن المخابرات التركية طلبت من "فيلق المجد" وبعض الفصائل الأخرى الموالية لها تجهيز قوائم بأسماء "200" مقاتل ممن شاركوا في معارك ليبيا وإقليم ناغورنو قره باغ وانتهت عقودهم وعادوا إلى سوريا.

وفي السياق، أكد مصدر آخر تابع للجيش الوطني أن التحضيرات المتعلقة بإرسال مقاتلين سوريين إلى قطر، مطلع العام المقبل، معتبرًا أن الأمر "اعتياديًا"؛ إذ سبق وأن شهدته الأشهر الماضية.

وبحسب معلومات متداولة، فإن المقاتلين السوريين المقرر إرسالهم إلى قطر ستكون مهمتهم هي تأمين الملاعب ومنشآت كأس العالم عام 2022.

وأكدت المصادر: أن هؤلاء سيشاركون في "حراسة المنشآت الرياضية ومراكز في قطر برواتب شهرية تتراوح ما بين 1500 و2500 دولار أمريكي".

وتتهم تركيا على نطاق واسع باستخدام "مرتزقة" سوريين للقتال في الجبهات التي تدعمها تركيا، مثل جبهة حكومة الوفاق الليبية، وجبهة الجيش الأذربيجاني في إقليم ناغورنو قرة باغ.