لاعب المنتخب السوري ومهاجم "الأهلي" السعودي عمر السومة يتلقى صدمة قوية

تلقى مهاجم النادي الأهلي السعودي والمنتخب السوري لكرة القدم، عمر السومة، الاثنين، صدمة قوية قد تبعده عن الملاعب لفترة.
وكشفت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن عمر السومة أصيب بفيروس كورونا المستجد، بعد ظهور نتائج المسحة الطبية التي أجراها في وقت سابق اليوم الأحد.
وأشارت الصحيفة إلى أن عمر السومة، سيخضع للعزل الصحي؛ وفقًا للإجراءات المتبعة من وزارة الصحة في المملكة.
وكانت تقارير صحفية سعودية أكدت خضوع لاعبي النادي الأهلي لتحاليل كورونا؛ حيث قالت جريدة "عكاظ" إن الجهازين الفني والإداري قررا إلغاء الحصة التدريبية لهذا اليوم انتظارا لظهور النتائج.
وبذلك، سيفقد الأهلي هدافه السوري الذي سجل 4 أهداف هذا الموسم، في مواجهة النصر، السبت المقبل، في قمة مباريات الجولة الثامنة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
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