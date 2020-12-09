سر شراء تنظيم "داعش" الأسلحة والحصول عليها رغم حربه مع التحالف الدولي بقيادة أمريكا

كشفت منظمة "كونفليكت آرممنت ريسيرتش" غير الحكومية المختصة بأبحاث التسلح خلال النزاعات، السر وراء كيفية حصول تنظيم "داعش" على الأسلحة في ظل حربه مع التحالف الدولي بقيادة أمريكا.

وركزت المنظمة في دراسة لها، على كيفية تمكن "داعش" خلال سيطرته على مساحات شاسعة من سوريا والعراق بين عامي 2014-2019 من شراء أطنان من المواد المتفجرة والمعدات الإلكترونية والطائرات بدون طيار، دون لفت الانتباه.

وأشارت إلى أن "تنظيم داعش" اعتمد بشكل خاص على الأفراد والشركات العائلية، التي كانت تعمل كوسطاء بالقرب من مناطق انتشاره، ولا سيما في جنوب تركيا.

وأضافت: أنها ليست في وضع يمكنها من إثبات أن هؤلاء الوسطاء تصرفوا عن دراية، "لكنهم شكلوا نقاط اتصال أساسية في سلسلة توريد" الجماعة.

ولفت التقرير إلى شراء أسمدة النترات وعجينة الألمنيوم المستخدمة في إنتاج المتفجرات، بالإضافة إلى وقود الصواريخ والطائرات بدون طيار، وقد حاول تنظيم داعش حتى إنتاج نظام آلي مضاد للطائرات، على الرغم من عدم وجود دليل على نجاحه في ذلك.

كما وثقت المنظمة وجود 28 طائرة بدون طيار تم تعديلها لتكون مسلحة، وقد حاول تنظيم داعش كذلك الحصول على نظام تتبع بصري، وهو عنصر محتمل لنظام آلي مضاد للطائرات في المستقبل.