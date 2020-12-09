موقع أمريكي يكشف عن رسالة "نظام الأسد" من أول زيارة خارجية لـ"المقداد" إلى إيران

كشف موقع قناة "الحرة" الأمريكي، اليوم الثلاثاء عن الرسالة التي أراد "نظام الأسد" توجهيها من خلال أول زيارة خارجية لفيصل المقداد.

وقال الموقع -بحسب بعض المحللين-: إن "وزير خارجية النظام فيصل المقداد، حرص على اختيار العاصمة الإيرانية، طهران، كأول وجهة خارجية له، وسط ظرف إقليمي ودولي حساس".

وأضاف: أن "نظام الأسد أراد من خلال هذه الزيارة توجيه عدة رسائل، بعضها خاص بما يدور في سوريا سياسيا وعسكريا، وأخرى تتعلق بالوضع الحالي الذي تعيشه طهران بعد اغتيال عالمها النووي".

وتابع الموقع: أن "المقداد وحال تسلمه وجد نفسه أمام طرق مسدودة، لا يفتح منها إلا اثنتان، الأولى إلى طهران التي لا يزال فيها حتى الآن في إطار زيارته، والثانية إلى موسكو والتي يميزها عن سابقتها بأنها وعرة ولا يرتبط فتحها بنظام الأسد، بل بموسكو التي تفتحها وتغلقها متى تريد".

وأشار الموقع إلى أن "المقداد" كان يدافع بشكل مستمر عن إيران وتواجدها في سوريا، مؤكدا أن لإيران يد في تحريك نظام الأسد سياسيا وعسكريا بما يخدم مصالحها.

ونقل الموقع عن الدبلوماسي السوري السابق، بشار الحاج علي، قوله إن "نظام الأسد جعل من سوريا كلها رهينة لقوى الاحتلال الداعمة له، ومنها بطبيعة الحال نظام الملالي، وهذا يجعلها منقوصة السيادة وغير مكتملة بالإرادة السياسية".

وأردف "الحاج علي" أنه لا يمكن أن تكون الرسائل التي يقوم بها النظام معبرة عن إرادته بل عن إرادة المشغل الخارجي.

هذا واعتبر "الحاج علي" أن زيارة "المقداد" لإيران تبعث برسالة متشددة في وجه الحلول السياسية "وهي تصب في مصلحة النظام الإيراني في صراعاته الإقليمية والدولية".

يذكر أن إيران تهيمن بشكل مطلق على مناطق سيطرة نظام الأسد شرق سوريا، وذلك من خلال ميليشياتها متعددة الجنسيات، حيث أنها تريد نشر التشيع عن طريق الترهيب والترغيب بين الأهالي لتثبيت نفوذها في هذه المنطقة الاستراتيجية الغنية بالموارد الطاقية.