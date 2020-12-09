إعلان وظائف للوافدين السوريين يقلب السعودية.. والممثل عبد الله السدحان يفجر أزمة

تسبب إعلان وظائف للوافدين السوريين في حالة من الضجة بمواقع التواصل الاجتماعي، لا سميا بعد تدخل الممثل السعودي عبد الله السدحان، الذي فجّر أزمة تحريضية ضد المقيمين.

ونشر مقيم سوري في السعودية؛ إعلانًا على أحد جروبات موقع "فيسبوك" للسوريين يوضح فيه أنه مطلوب عمال سوريين تأشيرة زائر للعمل في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بدون خبرة.

وأثار الإعلان الكثير من الجدل واللغط؛ حيث رأى سعوديون أن الوظائف متاحة في مواقع حكومية لغير المواطنين، بينما السعودي أصبح عاطلًا عن العمل.

وبالتقصي اتضح أن "مصنع سيراميك" يطلب عمالًا سوريين يحملون تأشيرة زيارة للعمل برواتب 2800 ريال، وبعدد ساعات عمل 12، وإجازة يوم واحد فقط، وهو ما لا يقبله المواطن السعودي.

من جانبه، فجر الممثل عبد الله السدحان، أزمة تحريضية ضد الوافدين والمقمين الأجانب في السعودية، بزعم أن ابنه لم يستطع الحصول على وظيفة داخل المملكة، وهو ما رأه البعض غير منطقي.

وكتب "السدحان" على حسابه في موقع "تويتر": "وأنا أدور بسيفي ولدي من ثلاث سنين HR من معهد الإدارة العامة وما لقينا وظيفة.. مهوب عيب علينا نفاخر بالسعودة وأخرتها فشوش؟".

وختم عبد الله السدحان بقوله: "أم أن الجهات المسؤولة لاهية بأكبر في إرضاء الآخرين على شأن يقولون يا حليلكم يالسعوديين.. وفي النهاية على حساب أبنائنا".