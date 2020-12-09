الليرة التركية تتماسك أمام الدولار الأمريكي

حافظت الليرة التركية اليوم الأربعاء على سعر صرفها أمام الدولار الأمريكي وباقي العملات الأجنبية. الدولار الأمريكي = 7.8116 للشّراء، 7.8230 للبيع. اليورو = 9.4793 للشّراء، 9.4964 للبيع. الجنيه الإسترليني = 10.4539 للشّراء، 10.4776 للبيع. الريال السعودي = 2.0831 للشّراء، 2.0847 للبيع. الدينار الأردني= 10.9945 للشّراء، 11.0838 للبيع. الليرة السوريَّة= 0.0062 للشّراء، 0.0062 للبيع

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