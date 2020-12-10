حادثة عنصرية ضد فريق تركي في فرنسا.. وتعليق ناري من "أردوغان": "لا يمكن التسامح" (فيديو)

رصدت الكاميرات حادثة عنصرية ضد فريق باشاك شهير إسطنبول التركي خلال مباراته ضد باريس سان جيرمان الفرنسي، والتي أدت إلى توقف المباراة.

وأظهر الفيديو أن الحكم الرابع الروماني في المباراة وجه إساءات عنصرية للمدرب المساعد بيير ويبو للفريق التركي، ووصف إياه بـ"الرجل الأسود".

واحتدم النقاش بين الطرفين وقال "ويبو" إن الحكم تحدث إليه بعنصرية واصفًا إياه بـ"لفظ عنصري" وكان عليه أن يخاطبه باسمه أو بوصفه كعضو في الجهاز التدريبي.

ورفض لاعبو باشاك شهير استكمال المباراة وغادروا ملعب "حديقة الأمراء" عند الدقيقة 16 من انطلاق اللقاء، عقب عبارات عنصرية وجهها حكم المباراة الرابع سباستيان كولتيسكو لمساعد مدرب الفريق التركي بيير ويبو.

تعليق أردوغان

من جانبه، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن فرنسا باتت مكانا تنتشر فيه العنصرية بكثافة في الآونة الأخيرة، وذلك في معرض انتقاده لما حدث في مباراة باشاك شهير التركي وباريس سان جيرمان.

وقال "أردوغان": إن "الحادثة لقيت انتقادات واسعة داخل تركيا، وأنه لا يمكن التسامح مع العنصرية بأي شكل من الأشكال"، مؤكدًا مواصلة تركيا موقفها المناهض للعنصرية بنفس العزيمة.

وأضاف: أن فريق باشاك شهير أصر على موقفه الحازم وغادر أرض الملعب متجها إلى غرفة تبديل الملابس، ولم يرضخ لمساعي استئناف المباراة رغم استبعاد الحكم الرابع الروماني، الذي تسبب بالحادثة العنصرية.

وختم "أردوغان" بأن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قرر بعد ذلك تبديل كافة طاقم التحكيم الروماني، واستئناف المباراة مساء الأربعاء، مع طاقم تحكيم جديد.