إيران تسعى لتوريط الأسد في مواجهة عسكرية مع إسرائيل

تلقى نظام الأسد مؤخرًا أمرًا من القيادة الإيرانية بضرورة مهاجمة إسرائيل عبر فتح معركة معها في هضبة الجولان السورية المحتلة.
وخلال استقباله وزير خارجية حكومة نظام الأسد، فيصل المقداد، الثلاثاء الفائت، طالب الرئيس الإيراني، حسن روحاني، بضرورة فتح جبهة الجولان مع إسرائيل.
وأضاف أن بلاده ستستمر بدعمها لنظام الأسد ووقوفها إلى جانبه لكونه حليفًا استراتيجيًا لإيران، وستعمل معه على محاربة أعدائهم المشتركين، وتحرير كامل الأراضي المحتلة، بحسب موقع الرئاسة الإيرانية.
في سياق متصل، أدان "المقداد" عملية اغتيال العالم النووي الإيراني "فخري زاده"، مؤكدًا أن مواصلة إيران وقواتها المسلحة طريق التقدم رغم ممارسات الولايات المتحدة وإسرائيل العدوانية، تبعث على الفخر.
ووصل وزير خارجية النظام الجديد "فيصل المقداد" طهران، أول أمس الإثنين، في أول زيارة خارجية يقوم بها بعد استلام منصبه الجديد.
الجدير ذكره أن إيران تدخلت في الحرب السورية إلى جانب نظام الأسد منذ بدايتها، وجندت الآلاف من المرتزقة الأجانب في ميليشيات، ونشرتهم في معظم مناطق التماس، علاوة على قيامها بإرسال مئات الجنود من الحرس الثوري الإيراني إلى سوريا.
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