قراءة حلقةٌ جديدةٌ من غدر نظامِ الأسدِ وميليشياتِهِ يتعرضُ لها قاطنو مناطقِ سيطرتِه هذه المرةُ في الغوطةِ الشرقية … دورياتٌ تابعةٌ لفرعِ المنطقةِ أو ما يُعرفُ بفرعِ الأمنِ العسكري مئتينِ وسبعٍ وعشرينَ

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