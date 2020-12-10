حادثة إسقاط المقاتلة الروسية "سو-24" على يد الأتراك في سوريا تعود للواجهة

كشفت وكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم الأربعاء، عن شروع عدد من المنتجين الروس في تصوير فيلم حول إسقاط القاذفة الروسية "سو-24" من قبل تركيا عام 2015.

وقالت الوكالة: إن "عددًا من المنتجين الروس قرروا تصوير فيلم تدور أحداثه حول إسقاط القاذفة (سو-24) على يد الأتراك عام 2015، ومقتل الطيار الروسي أوليغ بيشكوف، ومن المقرر أن يعرض هذا الفيلم وعنوانه: السماء، العام المقبل.

وأضافت: أن المنتج العام لشركة أفلام "تريكس ميديا"، إنيسا يورتشينكو، أفاد بأن تصوير الدراما الحربية مستمر منذ عدة أشهر وصُوّرت بعض مقاطعه في شبه جزيرة القرم.

وذكرت الوكالة أنه تم تصوير العديد من مشاهد الفيلم في مطار حميميم وقاعدة طرطوس بسوريا، مشيرة إلى أن الفترة التحضيرية للتصوير استغرقت 11 شهرًا.

يذكر أن تركيا أسقطت طائرة حربية روسية من طراز "سو-24" في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 بعد أن انتهكت مجالها الجوي في المنطقة الحدودية مع سوريا.