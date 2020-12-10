واشنطن: "الأسد" السبب الرئيسي وراء الأزمة الاقتصادية في سوريا

نشرت السفارة الأمريكية في دمشق، اليوم الأربعاء، على حسابها الرسمي بمنصة "تويتر" تغريدات حول تعامل "الأسد" ونظامه مع الأزمة الاقتصادية في مناطق سيطرته.
وقالت السفارة: "لقد استغل الأسد وأزلامه الفاسدون الصراع لنهب الاقتصاد السوري، فهم يعملون على إثراء أنفسهم، بينما يعاني السوريون العاديون فحسب".
وأضافت: "نظام الأسد يبدد عشرات الملايين من الدولارات كل شهر في هجماته ضد الشعب السوري".
يشار إلى أن السفارة الأمريكية في دمشق، قالت في تغريدة سابقة على "تويتر" إن بشار الأسد أوقف دعم الغذاء والوقود من أجل تحويل ملايين الدولارات كل شهر لتأجيج آلة الحرب ضد شعبه، الأسد يدمر سوريا.
الجدير بالذكر، أن مناطق سيطرة نظام تشهد ترديًا في الأوضاع المعيشية والخدمية، حيث يعاني الأهالي هناك من أزمة خبز ومحروقات، بالإضافة إلى انقطاع عدة مواد غذائية أساسية من السوق.
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