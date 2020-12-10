شخصيات نافذة في دمشق تحظي بحماية "نظام الأسد" تحضر لأخطر صناعة في سوريا

كشف محامي في دمشق، أن شخصيات نافذة في دمشق تحظي برعاية وحماية النظام السوري، تعمل على التحضير لأخطر صناعة في سوريا خلال الفترة المقبلة.
ونقل موقع "صوت العاصمة" عن المحامي، قوله: "إن شخصيات مشهورة بتجارة المخدرات مقرّبة من مسؤولين في نظام الأسد أكدوا بأنهم سيحضرون آلات ومعدات تمكنهم من تصنيع حبوب "الكابتجون" المخدرة محليًا".
جاء ذلك في معرض حديثه ضمن تقرير تحدث عن عمليات بيع الحبوب المخدرة (الكبتاجون) في العاصمة دمشق والتي باتت منتشرة بشكل واسع ومكشوف للعيان في مختلف الأحياء الراقية والشعبية.
وأشار التقرير إلى أنه على أطراف معظم شوارع العاصمة دمشق، يوجد كشك لبيع المخدرات أو يقف مروجو الحبوب المخدرة بشكل يومي.
وأكد المحامي أن "وزارة الداخلية تنفذ معظم حملاتها لضبط المروجين الصغار، متخذين منها وسيلة لتغطية أعمال كبار التجار من جهة، وإصدار البيانات المتكررة حول ملاحقتها تجار المخدرات من جهة أخرى".
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