بعبارات مشفرة.. المخدرات تغرق مدارس دمشق والطلاب هم الضحية

سلط موقع سوري معارض في تقرير نشره اليوم الأربعاء، الضوء على ظاهرة انتشار بيع واستهلاك حبوب "الكابتجون" المخدرة في العاصمة دمشق وخاصة بين طلاب المدارس.
وقال موقع "صوت العاصمة" إن تجار المخدرات ينشطون بقوة في مدارس العاصمة دمشق، لافتًا إلى أن المروجين يستخدمون عبارات مشفرة كـ"تفاحة صفراء، ونصف هلال، وجالكسي بالبندق"، أثناء عملية بيع الحبوب المخدرة للطلاب.
وأفاد أحد المدرسين بدمشق في حديثه مع الموقع أن معظم البائعين من صغار السن، وفي الغالب لا تتجاوز أعمارهم الـ 20 عامًا، وكثيرًا ما يتباهون بهذه الأعمال، معتقدين أنهم يقومون بأفعال بطولية.
وأضاف المدرس أن "سلوك الطلاب تغير كثيرًا، وباتوا عدوانيين لدرجة كبيرة، وتصرفاتهم غير مقبولة في المجتمع، لم نعد قادرين على ضبط الطلاب المتعاطين، فلكل منهم قريب أو صديق يدعمه، ولم تعد النصائح مجدية معهم".
يذكر أن ميليشيا "حزب الله" وبالاشتراك مع شخصيات مقربة من الأسد، أغرقت مناطق النظام وخاصة المدن الكبر بالمخدرات، كما أنها تتخذ من سوريا منطلقًا لتهريب المخدرات نحو أوروبا ودول الخليج.
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