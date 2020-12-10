بعد سلة البرتقال وساعة الحائط هذا ثمن جنود الأسد الجديد؟

قراءة تكريمًا لهم وتكرمًا عليهم... بعد أن خدموا في صفوفِه لعدةِ سنوات.. نظامُ الأسدِ يمنحُ تسعةً وعشرينَ ألف مُسرّح من صفوفِ جيشِهِ مكافأةً ماليةً تقديرًا لما قاموا به من قتلٍ وسفكٍ وتعفيشٍ وسرقة

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