أخبار عربية / سوريا

بعد سلة البرتقال وساعة الحائط هذا ثمن جنود الأسد الجديد؟

0 نشر
0 تبليغ

  قراءة

تكريمًا لهم وتكرمًا عليهم... بعد أن خدموا في صفوفِه لعدةِ سنوات.. نظامُ الأسدِ يمنحُ تسعةً وعشرينَ ألف مُسرّح من صفوفِ جيشِهِ مكافأةً ماليةً تقديرًا لما قاموا به من قتلٍ وسفكٍ وتعفيشٍ وسرقة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد سلة البرتقال وساعة الحائط هذا ثمن جنود الأسد الجديد؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الدرر الشامية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

قد تقرأ أيضا