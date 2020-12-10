مرسوم من بشار الأسد بشأن الضابط الذي أشرف على نبش قبر الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز

أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد؛ مرسومًا جديدًا بشأن الضابط يوسف رمضان، الذي كان مسؤولًا عن عملية حرق ونبش قبر الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز.

ونصَّ مرسوم "الأسد"، على ترقيد اللواء رمضان يوسف رمضان، من قائد لـ"الفرقة التاسعة - دبابات" إلى قائد "الفيلق الأول" في جيشه.

وينحدر "رمضان" من قرية "المحروسة" بريف حماة وكان المسؤول عن العملية العسكرية الأخيرة على ريف إدلب الجنوبي والتي تسببت في تهجير ونزوح أكثر من مليون مدني باتجاه المناطق الحدودية مع تركيا.

وأشرف "رمضان" على جريمة حفر ونبش قبر الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز، وذلك إثر سيطرة ميليشيا "نظام الأسد" على بلدة دير شرقي بريف إدلب الجنوبي التي يقع فيها القبر.

يذكر أن روسيا وميليشيات النظام وإيران شنوا نهاية العام الماضي حملة عسكرية على أرياف حماة وحلب وإدلب، وتسببوا في تهجير ونزوح أكثر من مليون مدني باتجاه المناطق الحدودية مع تركيا.