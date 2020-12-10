بحضور رجال دين موالين له.. "الأسد" يفسر الدين الإسلامي بما يخدم مصالحه

علق موقع قناة "الحرة" في تقرير مطول على اجتماع رئيس النظام السوري بشار الأسد الأخير برجال دين في العاصمة دمشق.

واستهل الموقع تقريره بالإشارة إلى أن الأسد يعتبر أن "العدو الحقيقي للإسلام هم من أبناء الدين الإسلامي"، وأنّ "المسلمين لا يفهمون الدين ويتبعونه بشكل خاطئ".

وذكر الموقع أن خطاب "الأسد" حمل مجموعة من المصطلحات التي وضعت في جمل غير واضحة، في وقت تعاني البلاد من أزمة اقتصادية هي الأضخم منذ اندلاع الأزمة عام 2011.

وأشار الموقع إلى أن "الأسد" لم يتحدث عن الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها الأهالي في مناطق سيطرته، والشحّ في المواد الغذائية والمستلزمات الضرورية للعيش.

واعتبر متابعون بحسب ما نقل الموقع أنّ "الأسد عمد إلى الخطاب المطوّل الذي تناول مفاهيم مرتبطة بالدين الإسلامي، لتكريس دور المؤسسة الدينية في دعمه ومناصرته من جهة، وليغطي عن تقصير النظام في القضايا اليومية التي تهم المواطن".

هذا ونقل الموقع عن مدير البحوث في مركز "عمران" للدراسات الاستراتيجية، معن طالع، أن بشار الاسد، حاول دغدغة مشاعر رجال الدين من خلال تأكيده على أن من يستخدم الدين لمعارضته هم فتنة.