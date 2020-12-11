بضغط إيراني .. نظام الأسد يعيد تعيين مخترع فكرة البراميل المتفجرة في منصب حساس

ذكر موقع "زمان الوصل" أن نظام الأسد أعاد تعيين مسؤول كبير في جيشه من الموالين لإيران بمنصبه السابق بضغط إيراني، بعد أن أحاله للتقاعد.

وكشف الموقع عن قيام النظام بخطوة غير مسبوقة عبر تعيين اللواء طيار "أحمد بللول"، صاحب فكرة البراميل المتفجرة بمنصبه السابق، كقائد للقوى الجوية والدفاع الجوي في جيش الأسد، وهو أمر لم يتكرر من قبل.

وأشار المصدر إلى أن إعادة تعيين "بللول" جاءت بضغط إيراني، نظراً لولائه المطلق لإيران، حيث أن لديه زيارات دورية لطهران منذ عدة سنوات.

وبحسب الموقع فإن اللواء المذكور أحد أعضاء نقل مشروع صناعة الطائرات المسيرة من مراكز البحوث ومطار المزة بدمشق إلى إيران أواخر سنة 2012. وأضاف أن "بللول" ساهم بنقل مكونات المصنع 419 المخصص لصناعة هياكل الطائرات من مطار حلب الدولي إلى طهران مع كوادره الفنية.

ويعتبر اللواء "أحمد بللول" أحد أبرز المساهمين في فكرة صناعة البراميل المتفجرة التي دمر النظام عبرها معظم المدن والبلدات السورية، وهو ثاني مسؤول عن الهجمات الكيميائية المتعددة في سوريا أبرزها خان شيخون.