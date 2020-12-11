اغتيال "فخري زاده" يعري ظهر بشار الأسد.. "دايلي بيست" تكشف فضيحة للاستخبارات الإيرانية

تسببت حادثة اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده في تعرية ظهر رئيس النظام السوري بشار الأسد، بعد أن قدمت طهران روايات غريبة ومتضاربة حول العملية الغامضة.

وقالت صحيفة "دايلي بيست" الأمريكية، اليوم الخميس، إن الروايات المتضاربة والغريبة حول الطريقة التي اغتيل بها العالم النووي الإيراني، محسن فخري زاده تشير إلى عجز استخباراتي صارخ لطهران.

وأضافت الصحيفة: "اختلفت رواية مقتل فخري زاده، إلا أن جميعها اتهم إسرائيل بالوقوف خلف العملية، والتي تورطت قبل ذلك في اغتيال عدد من العلماء الإيرانيين خلال العقدين الماضيين".

وأوضحت أن "معظم الروايات الإيرانية اتفقت على أمر واحد، وهو تعرض فخري زاده لإطلاق نار من شاحنة طراز نيسان، ولم يستطع العالم النجاة، لكن تفاصيل هذا المشهد تظل لغزًا".

ونقلت "دايلي بيست" الروايات الأخرى المتضاربة مثل تفجير شاحنة نيسان، ثم بعد ذلك بدأ قناصة في إطلاق نار، وأخرى على لسان نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني، العميد علي فدوي، أن فخري زاده، لقي حتفه بواسطة رشاش باستخدام "الذكاء الاصطناعي".

وتقدم إيران دعمًا استخباراتيًا وعسكريًا إلى "نظام الأسد" إلا أن محللين أكدوا أن الحادثة أثبتت العجز الإيراني والذي سينعكس على النظام السوري، مؤكدين أن بشار الأسد لا يخضع لأي حماية قوية قد تجعله ينجو من القتل.