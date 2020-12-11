انهيار الليرة يربك نظام الأسد.. وإجراءات جديدة لتضييق الخناق على المدنيين في دمشق

أفادت مصادر إعلامية محلية بأن ميليشيات نظام الأسد شنت مؤخرًا حملة دهم واعتقالات في العاصمة دمشق، طالت عدد المدنيين بسبب الليرة السورية.



وقالت المصادر إن قوات الأمن التابعة لميليشيات النظام اعتقلت أربعة مدنيين في العاصمة دمشق بتهمة التعامل بغير الليرة السورية.



وأضافت المصادر أن قوات الأمن داهمت منطقة المزة وكفر سوسة واعتقلت تاجرًا وثلاثة من العاملين معه في أسواق الحريقة والحميدية.



وأشارت المصادر إلى أن قوات الأمن اعتقلت المدنيين الأربعة بناء على تقارير عملاء نظام الأسد المنتشرين في المنطقة.



يذكر أن مناطق سيطرة النظام السوري تشهد ترد في الأوضاع المعيشية والخدمية بالإضافة إلى انتشار الفقر والبطالة، ووسط هذه الظروف المزرية يفرض "الأسد" قبضة أمنية دموية لا ترحم من يكافح من أجل لقمة عيشه.

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