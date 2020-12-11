القضاء التركي يفصل في قضية لاجئ سوري ارتكب جريمة هزت غازي عنتاب

أصدرت محكة تركية حكمًا قضائيًا يقضي بالسجن المؤبد على لاجئ سوري أقدم على ارتكاب جريمة دموية مروعة هزت ولاية غازي عنتاب.

وقالت مصادر إعلامية محلية إن المحكمة الجنائية العليا في ولاية غازي عنتاب حكمت بالسجن المؤبد المشدد أربع مرات على لاجئ سوري يدعى "عبد الحنان" قتل زوجته وبناته الثلاث.

وأضافت المصادر أن "عبد الحنان" قتل زوجته وبناته الثلاث البالغات من العمر 8 و11 و13 باستخدام أداة حادة في منزلهم الكائن بمنطقة "وطن" في ولاية غازي عنتاب.

وذكرت المصادر أن الجاني حاول التملص من جريمته بعدة طرق مشيرة إلى أن الشرطة التركية وسعت تحقيقاتها وحاصرته بالأدلة القاطعة حتى تمكنت في نهاية الأمر من جعله يعترف بارتكاب هذه الجريمة المروعة.

يذكر أن عدد اللاجئين السوريين في تركيا بلغ 3 مليون و624 ألف شخص سنة 2020 بزيادة 50 ألف لاجئ عن العام الفائت، يتركز أغلبهم في اسطنبول وأنطاكية وغازي عينتاب.