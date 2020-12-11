دوي انفجار يهز مدينة بانياس.. ومصفاة تكرير النفط هي الهدف 

هز مدينة بانياس بريف طرطوس، مساء اليوم الخميس، دوي انفجار بسبب اندلاع حريق ضخم بمصفاة تكرير النفط بالمدينة.

وقالت مصادر محلية موالية إن حريقًا اندلع لأسباب مجهولة بقسم التحسين بمصفاة بانياس للنفط، حيث تمكنت فرق الإطفاء من إخماده.

واضاف أن الحريق أسفر عن خسائر مادية فقط، مشيرة إلى أنه سبق وأن اندلع حريق مشابه بالمصفاة وأدى إلى احتراق أربعة عمال.

يذكر أن مجهولين استهدفوا في وقت سابق مصفاة بانياس للنفط ومنشأتين للغاز الطبيعي في ريف طرطوس، مما أسفر عن وقوع خسائر مادية وبشرية بسبب هذه الاستهدافات.

وتشهد مناطق سيطرة نظام الأسد ترد في الأوضاع المعيشية، حيث يعاني الأهالي هناك من انقطاع في الوقود خاصة مع دخول فصل الشتاء وحاجتهم المحلة للوقود من أجل التدفئة.