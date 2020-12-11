طفلة سورية في الشمال السوري المحرر تحقق إنجازًا عالميًا

أقامت منظمة "ACIDA" الصينية مسابقة الحساب الذهني حول العالم بمشاركة أكثر من 6111 طفل وطفلة من مختلف الأعمار ومن مختلف الدول العالمية ومنها أمريكا والصين وبريطانيا.

ومن المشاركين في هذه المسابقة العالمية الطفلة "سارة كيالي" ابنة بلدة حزانو في ريف إدلب الشمالي والبالغة من العمر 8سنوات ومن خلال مراحل المسابقة تفوقت على جميع الأطفال المشاركين من جميع أنحاء العالم وحصلت على المركز الأول.

وفي هذه المناسبة قامت مديرية التربية والتعليم في محافظة إدلب بتكريم الطفلة سارة في بلدة حزانو بشهادة تقدير لحصولها على المركز الأول وتحفيذها على الاستمرار بنجاحها تأكيدًا على أن هناك من يخرج من بين الركام ليثبت للعالم أجمع أن أطفال إدلب قادرون على النهوض من جديد للتفوق العلمي في ظل الحرب الممنهجة التي يشنّها نظام الأسد والاحتلال الروسي والإيراني على المدنيين في الشمال السوري المحرر.

الجدير بالذكر أن الشمال السوري المحرر رغم مايمر به من ويلات الحرب مايزال يقدم أبناءه النجاح الدائم في مختلف المجالات العلمية ويرتقي بشكل كبير ومتسارع.