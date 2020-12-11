"الملك سلمان" يأمر بقطع رأس وافد سوري بسبب ما فعله مع امرأة في بريدة وهزّ السعودية

وقع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الخميس، على قرار لوزارة الداخلية السعودية بشأن وافد سوري ارتكب مع امرأة جريمة في بريدة هزت المملكة.

ونصَّت موافقة "الملك سلمان" -بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"- على تنفيذ حكم القتل حدًا بالوافد السوري والمرأة السعودية في مدينة بريدة بسبب جريمتهما.

وقال الداخلية: "أقدم صاردار عبدالله الموسى –سوري- وبمشاركة ومساعدة فادية بنت حسن بن توفيق القلاع –سعودية- على قتل إبراهيم بن عبدالعزيز بن عبدالله الغصن – سعودي– زوج الجانية".

وأوضحت أن السوري والمرأة قتلاه "بضربه عدة ضربات في أماكن متفرقة من جسده بآلة صلبة راضة على وجه الحيلة والخداع في مأمنه بعد التخطيط المسبق والتنسيق معها على التخلص من زوجها".

وأشارت الوزارة إلى أن "سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجانيين المذكورين، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب جريمتهما".

وتابعت: "بإحالتهما إلى المحكمة الجزائية صدر بحقهما صك يقضي بثبوت ما نسب إليهما والحكم عليهما بالقتل حداً لقتلهما المجني عليه غيلة".

وختمت "الداخلية": أنه "أُيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي من (الملك سلمان) بإنفاذ ما تقرّر شرعًا وأيد من مرجعه".