"أدرعي" يتحدث عن تأثير الضربات الجوية الإسرائيلية على إيران في سوريا

أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفخاي أدرعي، مساء اليوم الخميس، بأن بلاده نفذت عدة عمليات سرية ضد التموضع الإيراني في سوريا.

وقال "أدرعي" في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي على منصة "تويتر": إن "التموضع الإيراني في ‎سوريا يشهد حالة تباطؤ على مدى العامين المنصرمين نتيجة نشاط جيش الدفاع الإسرائيلي ضد الإيرانيين والمضيف السوري".

وأضاف: أن‏ عدد النشطاء الإيرانيين في ‎سوريا والميليشيات التابعة لها انخفض بشكل واضح، مشيرًا إلى أنه تم إخلاء قواعد ومعسكرات ومقرات ايرانية من منطقة ‎دمشق كجزء من حملة لإبعادها الى شمال شرق سوريا.

وأكد "أدرعي" أن محاور نقل الأسلحة من ‎إيران لسوريا تضاءلت بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، مشيرًا إلى أن إسرائيل كثفت من نشاطها السري في المنطقة.

جدير بالذكر أن الاحتلال الإسرائيلي كثف في الآونة الأخيرة من غاراته الجوية على مواقع الميليشيات الإيرانية في مناطق سيطرة نظام الأسد وخاصة في العاصمة دمشق ومنطقة البوكمال شرق سوريا.