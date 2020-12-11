كشفت مصادر إعلامية محلية، اليوم الخميس، عن اعتقال ميليشيات نظام الأسد بدير الزور، لعدد من عناصر الميليشيات الإيرانية أثناء تواجدهم في أحد أوكار الدعارة بالمنطقة.
وذكرت المصادر أن مجموعة من فرع الأمن التابع للنظام اعتقلت عددا من عناصر الميليشيات الإيرانية أحدهم إيراني الجنسية صحبة أربع فتيات في وكر دعارة هو عبارة عن منزل في حي فيلات الضاحية بمدينة ديرالزور.
وأوضحت المصادر أن قوات الأمن عثرت على إثر هذه المداهمة على أربعة عناصر من الميليشيات الإيرانية أحدهم إيراني ويدعى "قشمار أبو المنذر" بالإضافة إلى أربع فتيات تتراوح أعمارهن بين 17 و22 عاماً، وكمية من المواد المسكرة والأفلام الإباحية.
وأشارت المصادر إلى أن الدعارة والمخدرات تفشت بشكل واسع بين عناصر الميليشيات الإيرانية في مناطق النظام، وذلك بدعم وتسهيل خفي من قبل شخصيات مقربة من الأسد.
يذكر أن الميليشيات الإيرانية حاولت شرعنة ملف بيوت الدعارة والزنا لعناصرها في مناطق سيطرة نظام الأسد، من خلال ما يسمى زواج المتعة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر "خمور وأفلام إباحية".. تفاصيل مداهمة وكر دعارة للميليشيات الإيرانية في دير الزور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الدرر الشامية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.