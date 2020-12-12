الصراع يشتعل .. أمريكا تنشر معدات عسكرية متطورة شرقي سوريا لمواجهة روسيا

نشرت القوات الأمريكية معدات عسكرية جديدة شمال شرقي سوريا، لمواجهة النفوذ الروسي المتزايد في المنطقة، الذي يسعى لتوسيع تواجده مستغلًا الوضع المتوتر بين تركيا وميليشيا "قسد".

ووفق تصريحات لقائد القيادة المركزية في الجيش الأمريكي الجنرال "كينيث ماكينزي" لموقع "Defense One"، فإن القيادة العسكرية الأمريكية دفعت باتجاه نشر مدرعات من طراز "أم 2 برادلي"، بسبب تواجد القوات الروسية في تلك المنطقة.

وأضاف المسؤول العسكري الأمريكي أن موسكو تتحمل كامل المسؤولية عن تسيير دوريات خارج المناطق التي تقع ضمن نفوذها دون أن تنسق مع القوات الأمريكية المتواجدة هناك.

وأوضح أن "البنتاغون" اتخذ خطوة مناسبة بإرساله مدرعات "برادلي" القتالية إلى شمال شرقي سوريا، حيث تتواجد نقاط التماس بين القوات الأمريكية والروسية.

جاء ذلك بعد وقوع عدة حوادث استفزازية بين دوريات أمريكية وروسية كان آخرها أواخر شهر أغسطس/آب الماضي، وتسبب حينها بإصابة عدد من العسكريين الأمريكيين، بحسب وكالة "رويترز".

ودخلت القوات الروسية مناطق الشمال الشرقي من سوريا مستغلةً العملية العسكرية التي نفذتها تركيا، والتي حملت اسم "نبع السلام"، للسيطرة على محيط مدينتي رأس العين وتل أبيض، وأقامت عدة قواعد عسكرية بموجبها في محافظتي الحسكة والرقة الخاضعتين لسيطرة "قسد".