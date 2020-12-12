اعتداء عنصري على عائلة سورية لاجئة في هولندا

تعرّضت عائلة سورية لاجئة في هولندا، لعملية تنمر واعتداء عنصري من قِبل هولندي متطرف.

وقال المحامي الهولندي، بيتر بولتون، من خلال مقطع فيديو بثّه على موقع "يوتيوب" إن عائلة سورية تقيم في مدينة "هييرلين" الهولندية تعرضت لهجمات عنصرية عنيفة من جارها الجديد وزوجته.

وأضاف أن الجار الهولندي ألقى ألعابًا نارية على منزل العائلة السورية وتسببت بإحراق جزء من حاجياتهم، بينما أقدمت زوجته على دفع كلابها للهجوم على الأم السورية.

وأوضح المحامي أن العائلة السورية قدمت إلى هولندا سنة 2018 وهي مؤلفة من الأب والأم و5 أبناء، مشيرًا إلى أن السلطات الهولندية لم تتخذ أي إجراء يذكر من أجل حماية العائلة السورية من الهجمات العنصرية.

وأكد "بولتون" أن العائلة تقدّمت بشكوى للسلطات في المدينة، إلا أن الأخيرة ردّت على العائلة بإرسال "وثيقة" للأب جاء فيها: "إن الظروف المعيشية لك ولأطفالك ليست آمنة، وعائلتك معرضة لخطر العنف، واتخذنا إجراء بشأن هذا الموضوع ونبلغك أن أطفالك سيذهبون إلى أقاربهم في بلجيكا".

ودعا "بولتون" إلى ضرورة تحرك الرأي العام والوقوف إلى جانب العائلة السورية اللاجئة، مشددًا على ضرورة التصدي لظاهرة الاعتداءات العنصرية.