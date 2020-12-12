إنجاز علمي جديد تحصده المناطقُ المحررة شمال غرب سوريا

قراءة طفلةٌ سوريةٌ تقيمُ في الشمالِ السوري تحققُ انجازًا عالميًا فريدًا من نوعه سارة كيالي ثمانيةُ أعوامٍ تعيش في بلدة حزانو شمال إدلب تمتلكُ قدرةً حسابيةً عاليةً أهّلتها للمشاركة في المسابقة العالميةِ للحساب الذهني التي تقيمُها منظمةُ ACIDAالصينية

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