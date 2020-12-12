بعد إقالته من منصبه.. نظام الأسد يعتقل محافظ درعا السابق

كشفت مصادر إعلامية عن قيام نظام الأسد، مؤخرًا باعتقال قيادي كبير في صفوفه، بسبب تعامله مع أطراف في الفصائل الثورية في الجنوب السوري.
وبحسب موقع "أورينت نت"، فقد قامت مخابرات الأسد باعتقال محافظ درعا السابق اللواء، محمد خالد الهنوس، ومسؤولين اثنين في مديرية الغاز.
ويتهم النظام محافظ درعا السابق بإدخال المحروقات إلى المناطق التي كانت تسيطر عليها الفصائل الثورية في درعا قبل سيطرة النظام على المنطقة، بحسب الموقع. وأشارت المصادر إلى أن اعتقال "الهنوس" سبقه اعتقال شخص مرتبط به، كان المنسق لإدخال المحروقات، وخرج من السجن مؤخرًا بعد دفع مبالغ مالية كبيرة .
وأقيل "الهنوس" من منصبه أواخر شهر مايو/أيار المنصرم من العام الحالي، بعد أن أمضى في منصبه قرابة العشر سنوات.
وكان نظام الأسد قد حجز على أموال عدد من مسؤولي نظامه ورجال الأعمال المقربين منه، لعل آخرهم قريب رئيس النظام بشار الأسد، محافظ ريف دمشق، علاء منير إبراهيم، والذي تم إعفاؤه من منصبه.
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