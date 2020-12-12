نظام الأسد يصعد ويستهدف قرى جبل الزاوية.. وتعزيزات عسكرية تركية تدخل إدلب

يستمر نظام الأسد وعبر سلاح المدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ في استهداف القرى والبلدات الآهلة بالسكان في منطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، بالتزامن مع تحليق مكثف لعدة طائرات استطلاع تابعة للاحتلال الروسي والإيراني في أجواء المنطقة بشكل متواصل.

وقال مراسل "شبكة الدرر الشامية" إن ميليشيات النظام استهدفت بالقذائف الصاروخية وبشكل مكثف كلًّا من بلدة كفرعويد وبلدة سفوهن وبلدة فليفل في منطقة جبل الزاوية، مما تسبب في حدوث أضرار مادية في منازل المدنيين بعد استهدافها بشكل مباشر، كما قامت طائرة استطلاع مذخرة تابعة للميليشيات الإيرانية باستهداف أطراف بلدة سفوهن بغارتين صاروخيتين تسببت بأضرار مادية.

وعلى صعيد متصل كشفت مصادر عسكرية في غرفة عمليات "الفتح المبين" عن تمكن سرايا القنص الحراري من قنص عنصرين تابعين لميليشيات الأسد على محور بلدة الرويحة في منطقة جبل الزاوية جنوب إدلب.

وفي سياق آخر أكد مراسل "الدرر الشامية" في منطقة إدلب، دخول عدة أرتال عسكرية تابعة للجيش التركي تحتوي على معدات حربية ومدرعات ثقيلة وذخائر متنوعة.

وأشار المراسل إلى أن هذه الأرتال توجهت إلى النقاط العسكرية التركية المنتشرة في القسم الجنوبي والشرقي لمدينة إدلب وسط تحركات عسكرية مكثفة على طريق "M4" والمعروف بطريق اللاذقية- حلب.