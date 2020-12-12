طعن عنصر من قوات الأسد على حاجز عسكري وسط حماة.. واستنفار أمني بالمدينة

تعرض أحد عناصر قوات الأسد، اليوم الجمعة، لعملية طعن على حاجز عسكري في مدينة حماة الخاضعة للنظام.
وقالت مصادر خاصة لـ"شبكة الدرر الشامية" إن عناصر حاجز مدخل مدينة حماة الشمالي حاولوا ظهر اليوم الجمعة، اعتقال شابين بالقوة، مما أدى إلى نشوب شجار حاد بينهم وبين الشابين.
وأضافت أن أحد الشابين أقدم على طعن أحد عناصر الحاجز ولاذ بالفرار ليقوم عناصر الحاجز بإطلاق النار في الهواء في محاولة منهم لإيقافه، مشيرة إلى أنه تم اعتقال الشاب الآخر ومصادرة السيارة التي كانوا يستقلونها.
وذكرت المصادر أن ميليشيات النظام بمدينة حماة استنفرت قواتها وأرسلت تعزيزات إلى مكان وقوع الحادثة، حيث قامت بإغلاق الحاجز وشن حملة تفتيش بالمنطقة السكنية المحيطة به استمرت لساعتين.
يذكر أن مناطق سيطرة نظام الأسد تشهد حالة من الاحتقان والغضب في صفوف الأهالي وذلك بسبب البطالة وتفشي الفقر، بالإضافة إلى فرض "الأسد" قبضة أمنية دموية عطلت حياة السكان وزادت من معاناتهم في تحصيل لقمة عيشهم.
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