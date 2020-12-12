مهرجان نصرةً لرسول الله في قرية الكستن بريف جسر الشغور الغربي

قراءة نظمت إدارة منطقة جسر الشغور في وبالتعاون مع مركز الهدى الدعوي اليوم في قرية الكستن بريق جسر الشغور الغربي، مهرجانًا نصرةً لرسول الله، وذلك بحضور رئيس مجلس الشورى العام ووزير الداخلية في حكومة الإنقاذ وعدد من المسؤولين في المنطقة، وتخلل المهرجان كلمات ومقتطفات منوعة نصرةً لرسول الله والدفاع عن سنته وهديه، ورد الحملات المغرضة التي تطعن في رسول الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم

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