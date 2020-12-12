شركة أمريكية تبدأ في نهب نفط سوريا

أفادت مصادر إعلامية محلية، بأن شركة "دلتا إنرجي" الأمريكية، ستبدأ قريبًا في استثمار حقول النفط بشمال شرق سوريا.

وقال موقع "سوريا" نقلًا عن مصدر خاص إن شركة "دلتا إنرجي" الأمريكية شرعت في التحضير لتوزيع المعدات النفطية على عدد من الحقول في شمال شرق سوريا، للبدء باستثمارها لاحقًا.

وأوضح الموقع أن الشركة ستبدأ بحقول رميلان والجبسة بريف الحسكة، كونها لا تحتاج إلى عمليات صيانة كحقول دير الزور.

ونقل الموقع عن أحد المهندسين التابعين للشركة الأمريكية على صلة بـ "شركة الجزيرة النفطية" في شمال شرقي سوريا، أن شركة "دلتا" ستعمل على ترميم وتجهيز حقول دير الزور النفطية التي خربتها الحرب، مشيرًا إلى عدم وجود جدول زمني واضح للبدء بالاستثمار.

وذكر المهندس أن مستشارًا بريطانيًا تابعًا لشركة "دلتا إنرجي "هو المسؤول الأول عن مسألة استثمار النفط، ويقوم برفقة عدد من المهندسين باستطلاع الحقول وتحديد ما يلزم لبدء العمل، لافتًا إلى أن شركة "الجزيرة النفطية"، هي الجهة الوحيدة المخولة في مناطق "قسد" في التصرف بملف النفط.

وأشار المهندس إلى أن خطوط تصريف النفط ستكون إلى كردستان العراق، مؤكدًا أن الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت مصرة على منع وصول النفط إلى النظام، لا سيما مع دخول "قانون قيصر" حيز التنفيذ.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد خلال عدة تصريحات أن قوات بلاده متواجدة في سوريا من أحل حماية آبار النفط فقط.