أزمة محروقات جديدة تضرب الساحل السوري أبرز معاقل الأسد

عادت اليوم الجمعة، ظاهرة الطوابير الطويلة أمام محطات الوقود في مدينة اللاذقية، إحدى أهم معاقل نظام الأسد الرئيسية، للظهور مجددًا.
وقالت مصادر إعلامية محلية إن مدينة اللاذقية شهدت ازدحامًا كبيرًا أمام محطات الوقود، مشيرة إلى أن المحروقات بدأت بالنفاذ مرة أخرى.
وأشارت المصادر إلى وجود حالة من الخوف في صفوف الأهالي بمناطق سيطرة نظام الأسد، من تجدد أزمة المحروقات، بعد أن انفرجت بعض الشيء في الفترة الأخيرة.
وعانت مناطق سيطرة نظام الأسد في الأشهر الماضية من انقطاع في مادة البنزين والمازوت، هذا الأمر أثر سلبًا على سير الأهالي، حيث توقفت المخابز وعدة مصانع عن العمل.
يذكر أن مناطق سيطرة النظام السوري، تشهد ترديًا في الأوضاع المعيشية والخدمية والصحية، بالتزامن مع انتشار الفقر والبطالة.
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