رئيس وزراء كندا يوجه رسالة مهمة إلى اللاجئين السوريين في بلاده

وجه رئيس الوزراء الكندي "جاستن ترودو" رسالة مهمة إلى اللاجئين السوريين المتواجدين على أراضي بلاده منذ العام 2015.

وتوجه "ترودو"، عبر حسابه في "إنستغرام"، برسالة إلى السوريين بمناسبة مرور خمس سنوات على استضافتهم في بلاده، قال فيها: "من الصعب التصديق أن خمس سنوات مرت منذ وصول أول اللاجئين السوريين إلى كندا، لن أنسى تلك اللحظات".

وأضاف المسؤول الكندي، فيما ترجمه موقع "عكس السير"، أن كندا رحبت على مدار السنوات الماضية بالسوريين، الذين فروا من الاضطهاد وانعدام الأمن والصراع في بلادهم.

وأشار "ترودو" إلى أن الكثير من اللاجئين السوريين تعلموا اللغتين الإنجليزية والفرنسية، وأصبح بعضهم طلابًا ناجحين، وبعضهم الآخر أصبحوا مواطنين كنديين بعد أن حصلوا على الجنسية الكندية.

وأثنى المسؤول الكندي على السوريين الذين ردوا الجميل قائلًا: "تنوعنا مصدر قوتنا"، ووجه كلامًا للسوريين بعبارات ترحيبية، كقوله: "كندا وطنكم الثاني"، "أرجوا أن تكونوا شعرتم بالأمان فيما مضى من السنوات".

وتعتبر كندا من أكثر البلدان الأوروبية التي استقبلت اللاجئين السوريين بحفاوة، وقدمت لهم الرعاية الصحية والاجتماعية، حيث يقيم فيها ما لايقل عن 73 ألف لاجئ، بحسب البيان الصادر عن رئيس الوزراء الكندي سابق الذكر.