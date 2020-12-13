كورونا يتفاقم في الشمال السوري المحرر.. وارتفاع أعداد الوفيات لمستوى غير مسبوق

تزايدت أعداد الوفيات بفيروس كورونا "كوفيد 19" بعد انتشاره السريع بين المدنيين في عموم مناطق الشمال السوري المحرر، بالتزامن مع ازدياد صعوبة استقبال جميع المصابين في أماكن الحجر الصحي داخل المشافي المخصصة، بسبب كثرتهم وعدم قدرة الكادر الطبي على الاستيعاب.

وسجل مخبر الترصد الوبائي والمعروف بـ "شبكة الإنذار المبكر" خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ثمان حالات وفاة، ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 239.

وأوضح المخبر أنه تم تسجيل 161 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم المنطقة المذكورة، ليرتفع عدد الإصابات إلى 18381، في حين سجلت 92 حالة شفاء، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 8771 شخصًا.

وتابع المخبر أنه قام بإجراء 623 تحليل وأخذ مسحات من المدنيين، ليرتفع عدد المسحات التي تم إجراؤها في عموم المنطقة منذ بدء جائحة كورونا وحتى هذه اللحظة إلى 63510.

تجدر الإشارة إلى أن مناطق شمال غرب سوريا، الخاضعة لسيطرة فصائل الثورة السورية، تشهد ارتفاعًا في نسبة الإصابات بفيروس "كورونا" وزيادة في معدل الوفيات بشكل يومي، حيث تعمل فرق الدفاع المدني على دفن الوفيات مع أخذ جميع التدابير الوقائية اللازمة للحفاظ على سلامة المدنيين من الإصابة.