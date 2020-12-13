بسبب أطفال.. اقتتال بين شبيحة بلدتين شيعيتين يخلف قتلى وجرحى في دمشق

وقعت اشتباكات بالأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية بين شبيحة بلدتين شيعيتين في ريف دمشق، خلفت قتلى وجرحى في صفوف الطرفين.

وذكرت مصادر محلية، أن مشكلة وقعت بين أطفال ينتمون إلى عوائل شبيحة بلدتي الزهراء بريف حلب والفوعة بريف إدلب، المقيمين في بلدة البحدلية بمنطقة السيدة زينب في دمشق، سرعان ما تطورت لتدخل ذويهم بالأسلحة الرشاشة والقنابل.

ووفقًا لتعليقات الموالين على الحادثة؛ توضَّحَ أن الاشتباكات دارت بين شبيحة البلدتين المذكورتين، وأفضت لمقتل شخصين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وأشارت المصادر إلى أنه ورغم استمرار الاشتباكات لبعض الوقت إلا أن قوات الشرطة التابعة لنظام الأسد لم تتدخل لفض النزاع، ولا تزال الأوضاع متوترة.

ويتخوف سكان المنطقة من تجدد الاشتباكات مع وجود استنفارات وحالة احتقان بعد حادثة مقتل شخصين أثناء الاقتتال.

هذا وتشهد مناطق سيطرة نظام الأسد انتشارًا كبيرًا للميليشيات، المتعددة الولاءات، بين المدنيين في المدن والبلدات المأهولة بالسكان، حيث أن بعضها يدين بالولاء لإيران وبعضها الآخر لروسيا، علاوة على أن هناك ميليشيات محلية مقربة من النظام تعيث فسادًا في المناطق الموالية.