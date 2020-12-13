إيران تخلي العديد من قواعدها في سوريا.. ومصدر إسرائيلي يكشف السبب

كشفت رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، في مؤتمر إعلامي عن إخلاء الحرس الثوري الإيراني للعديد من قواعده في سوريا.



وقال "كوخافي" إن العمليات الإسرائيلية استهدفت ضرب الجهود الإيرانية للتموضع العسكري، وإنه نتيجة لذلك يشهد التموضع الإيراني في سوريا تباطؤًا واضحًا، حيث تم إخلاء قواعد ومعسكرات ومقرات إيرانية من منطقة دمشق كجزء من حملة لإبعادها إلى شمال شرقي سوريا.



وأضاف أن محاور نقل الأسلحة من إيران لسوريا تضاءلت بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، مشيرًا إلى أن الجيش الإسرائيلي نفذ هجمات سيبرانية ضد أهداف إيرانية.



وأشار "كوخافي" إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية السرية تضاعفت في الآونة الأخيرة، وأجبرت إيران على خفض عملياتها في سوريا.



الجدير بالذكر أن الاحتلال الإسرائيلي كثف في الآونة الأخيرة من غاراته الجوية على مواقع الميليشيات الإيرانية في مناطق سيطرة نظام الأسد وخاصة في العاصمة دمشق ومنطقة البوكمال شرق سوريا.

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