بشرى سارة للاجئين السوريين في ألمانيا بشأن قرار ترحيلهم إلى سوريا

أعلن وزير داخلية ولاية سكسونيا الألمانية، بوريس بستوريوس، عن بشرى سارة للاجئين السوريين المتواجدين في ألمانيا بشأن قرار ترحيلهم إلى سوريا.

وأكد "بستوريوس" -بحسب قناة "دويتشه فيليه" الألمانية-، أن "انتهاء قرار وقف الترحيل الخاص بالسوريين نهاية العام الحالي لن يسهل إجراء عمليات الترحيل لهم".

واعتبر الوزير نهاية وقف حظر الترحيل، الذي أقره وزراء الداخلية المنتمين للحزبين المسيحيين "الاتحاد المسيحي الديمقراطي" والحزب "المسيحي الاجتماعي البافاري"؛ جزءًا من السياسة الشعبوية.

وأكد "بستوريوس"، الذي كان يتحدث باسم وزراء داخلية الولايات الألمانية المنتمين للحزب "الاشتراكي الديمقراطي" في ختام مؤتمر وزراء الداخلية للولايات الألمانية، أن الأمر سيظل صعبًا للغاية.

وأضاف: أنه "من دون قرار جماعي من كلا الجانبين، فسينتهي الآن العمل باللائحة السارية منذ 2012، وهذا يتطلب العودة إلى نظام فحص كل حالة ترحيل على حدة، من حيث كونها ممكنة أم لا".

وختم "بستوريوس"، بأنه ستظل هناك مشاكل عملية، مبينًا أنه لا توجد الآن رحلات جوية مباشرة إلى سوريا، ولا توجد علاقات مع النظام السوري، متسائلًا ما إذا كانت الحكومة الألمانية مستعدة "لإقامة علاقات دبلوماسية مع النظام الإجرامي للأسد".