كشف المحامي السوري الناشط في حقوق الإنسان أنور النبي، عن ثغرة خطيرة ستمنع توجه ترحيل اللاجئين السوريين من ألمانيا إلى سوريا.
وقال "البني" على حسابه في "فيسبوك": "القرار الذي صدر أمس عن اجتماع وزراء الداخلية الألمان برفع الحظر الشامل عن ترحيل السوريين واستثناء ذلك بالمجرمين والإرهابيين الذين يخططون إلحاق ضرر بألمانيا, هو قرار غير إيجابي ندينه بشدة أكيد".
وأضاف: أن القرار "يُشكّل خرقًا واضحًا للمعاهدات الدولية, وانتهاكًا لحقوق الإنسان, ولكن القرار بصيغته لا يعتبر أن سوريا أصبحت بلدًا آمن، وأوضح أن رفع الحماية من الترحيل سينحصر فقط بالمجرمين الذين أدينوا بجرائم, ومن ثبت عليه أنه إرهابي ويستعد لإلحاق ضرر بألمانيا".
وتابع "البني": "كما إن تنفيذ هذا القرار عمليًا شبه معدوم لأن تنفيذه يحتاج لتواصل مع الدولة السورية لترتيب استقبالهم لهؤلاء وهذا غير ممكن على الأقل الآن, كما أنه لا يوجد جهة شرعية يمكن التعامل معها لتنفيذ القرار في بقية المناطق الخارجة عن سيطرة النظام".
وأكمل المحامي السوري بقوله: "أعتقد أن القرار جاء نتيجة تجاذبات الأحزاب السياسية الألمانية وللأسف يدفع ثمنه انتهاك حقوق الإنسان على حساب المصالح السياسية والانتخابية للأحزاب".
وأكد "البني" أنه "سنستمر بالتعاون مع المنظمات السورية والألمانية والدولية وخاصة منظمة تبنى ثورة ومنظمة العفو الدولية لإلغائه, ليس فقط لأنه انتهاك لحقوق الإنسان".
وختم المحامي، بقوله: إنه "يمكن أن يشكل ثغرة لإعادة التواصل مع النظام لتنفيذه, كما أنه يشكل ثغرة بجدار الحماية القانونية للاجئين سيسعى البعض لاحقًا لتوسيعها لفئات أخرى من اللاجئين وتعميمها في دول أخرى".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكشف عن ثغرة خطيرة ستمنع ترحيل السوريين من ألمانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الدرر الشامية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.