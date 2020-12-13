قانون أمريكي جديد أشد من قيصر ضد نظام الأسد

تعتزم مجموعة من النواب الأمريكيين عرض مشروع قرار جديد ضد نظام السوري من شأنه تضيق الخناق أكثر على بشار الأسد ونظامه.



وقال مستشار "المجلس السوري- الأمريكي"، محمد علاء غانم، في منشور على "فيسبوك" إن مشروع القرار يحظر على الإدارة الأمريكية الاعتراف بحق بشار الأسد في الترشح في أي انتخابات مستقبلية في سوريا.



وأضاف أن هذا القرار سينزل أقصى عقوبات من نوعها حتى الآن، على نظام الأسد وعلى المصارف التي تربطها علاقة به في لبنان والأردن والإمارات والخليج والصين وكل الدول الأجنبية الأخرى.



وأشار "غانم" إلى أن هذا القرار من شأنه أن يمكن الرئيس الأمريكي من إنشاء مناطق اقتصادية في المناطق المحررة الخارج عن سيطرة النظام والسماح لها بإنشاء علاقات تجارية مع الولايات المتحدة وغيرها من دول العالم.



وذكر موقع "عربي 21" نقلًا عن معاذ مصطفى، المدير التنفيذي لفريق عمل "سوريا للطوارئ" وهي منظمة أمريكية غير حكومية وعضو فريق قانون "قيصر"، أن هذا القرار الجديد سيحمل اسم "وقف القتل في سوريا".



وأكد "مصطفى" أن مشروع القرار يطالب بتنفيذ حظر جوي شمال غرب سوريا إدلب، وأرياف حلب، لوقف إجرام النظام السوري، لافتًا إلى أن الديمقراطيين سيتبنون هذا القرار لتصحيح أخطاء أوباما في سوريا بحسب رأيه.



وفي ذات السياق أفاد المحامي السوري عبد الناصر اليوسف، بحسب ما نقل "عربي 21" بأن هنالك احتمالية لعدم تمريره وإقراره قانونا أمريكيا ملزما، مرجحا أن هذا القرار سيأخذ حيزا كبيرا من الوقت، وأقله عام، ومن غير المستبعد أن يتم تفريغ بنوده القوية منه.



كما عبر "اليوسف" عن خوفه من استثمار واستغلال أمريكا لهذا القرار من أجل دعم ميليشيات "قسد" اقتصاديا في شمال شرق سوريا.

يذكر أن نظام الأسد يعاني من أزمة اقتصادية خاتقة شلت أركانه، ودفعت به إلى شن حملات أمنية ضد رجال أعمال مقربين منه لنهب ثروتهم بهدف دعم اقتصاده المنهار.