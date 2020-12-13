"تحرير الشام" تعلق على اغتيال الناشط الإعلامي "حسين خطاب" في مدينة الباب

أصدر مكتب العلاقات الإعلامية في "هيئة تحرير الشام" ،اليوم السبت، بيانًا حول حادثة اغتيال الناشط الإعلامي، حسين خطاب، الذي يعمل في قناة TRT التركية في شرق حلب.



وقال المكتب في البيان الذي حصلت "شبكة الدرر الشامية" على نسخة منه: "ببالغ الحزن والأسى تلقينا خبر اغتيال الزميل الإعلامي "حسين الخطاب" أثناء تأديته لواجبه المهني والصحفي وسط مدينة الباب بريف حلب الشرقي".



وأضاف: "وعليه فإننا نعزي أهله وذويه ومحبيه، ونسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان".



وأكد المكتب أن رسالة الإعلام نبيلة وواجب يستحق كل الدعم والتسهيل، لنقل الحدث بكل شفافية وتعاون بين كافة أبناء المجتمع والقضية الواحدة، وصولًا لبناء مؤسسات تحقق تطلعات الثورة وتحفظ مبادئها.



يذكر أن مسلحين مجهولين اغتالوا ،ظهر اليوم السبت ،الناشط الإعلامي ومراسل قناة "TRT" التركية، حسين خطاب، الملقب "كارة" في مدينة الباب الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني.

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