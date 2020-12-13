اشتباكات بين ميليشيات "نظام الأسد" وأفراد طائفة شيعية على الحدود اللبنانية - السورية

كشفت مصادر إعلامية محلية عن حدوث اشتباكات بين ميليشيات "نظام الأسد" وأفراد من "آل جعفر" المحسوبة على الطائفة الشيعية في منطقة الهرمل اللبنانية الحدودية مع سوريا.
وقالت المصادر: إن عناصر من ميليشيات النظام السوري تبادلوا إطلاق النار مع أشخاص من "آل جعفر" الشيعة قرب أحد المعابر غير الشرعية في منطقة القصر قضاء الهرمل بالبقاع الشمالي.
وأضافت المصادر أن هذه الاشتباكات أسفرت عن وقوع إصابات في صفوف الطرفين، مرجحة أن سببها هو خلاف على عمليات التهريب، دون أن تذكر أي تفاصيل أخرى.
يشار إلى أن اشتباكات مماثلة حدثت الشهر الماضي بين عائلتين لبنانيتين من الطائفة الشيعية بسبب خلاف حصل بين الطرفين حول عمليات التهريب.
يذكر أن ميليشيات "حزب الله" اللبناني تدير بالاشتراك مع شخصيات مقربة من الأسد، شبكات تهريب واسعة للمخدرات تنشط على الشريط الحدودي بين لبنان وسوريا.
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